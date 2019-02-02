النفط البرلمانية تهاجم الاتفاق مع الاردن: خطير ومجحف للشعب العراقي

2019/02/02 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شددت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم السبت، على ضرورة اطلاع مجلس النواب على الاتفاقيات المهمة والخطيرة، التي توقعها الحكومة العراقية مع الدول.

وقال عضو اللجنة رزاق محيبس لشفق نيوز ان "الاتفاقية الأخيرة مع الاردن فيها اجحاف للشعب العراقي، فهذه الاتفاقيات لا يجب ان تكون على حساب مصلحة الشعب العراقي وعلى حساب المصلحة الوطنية العراقية العليا"، مضيفا انه "على الحكومة وضع مصلحة الشعب العراقي باي اتفاقية توقعها مع اي دولة كانت".

وأضاف محيبس ان "الحكومة العراقية لم تزودنا الى هذه اللحظة بتفاصيل الاتفاقية، ونحن سمعنا بها عبر وسائل الاعلام، وعلى مجلس الوزراء التعاون مع اللجان البرلمانية المختصة، واطلاعها على اي اتفاقية يوقعها العراق، خصوصا بالاتفاقيات المهمة والخطيرة".

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