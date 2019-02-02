بدر تحدد شروط نجاح عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد

2019/02/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت كتلة بدر البرلمانية، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، عن الطريقة، التي يمكن ان تنجح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في عمله، خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الكتلة حسن الكعبي لشفق نيوز ان "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، يحتاج الى دعم من مجلس النواب والكتل والأحزاب السياسية، وعلى الكل التعاون معه"، مبينا انه "من دون هذا الدعم، فان المجلس لا يستطيع محاربة الفساد، ولن يحقق اي نجاحات على أرض الواقع".

وبين الكعبي ان "على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فتح فروع له في جميع المحافظات العراقية، كما عليه اختيار كوادر جديدة، وليس الاستعانة بالموظفين السابقين"، عاداً ذلك "عاملا مهما في نجاح عمله".

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