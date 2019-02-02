العراق يوقع اتفاقية للنقل الجوي مع تونس

2019/02/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وقعت سلطة الطيران المدني، السبت، اتفاقية للنقل الجوي مع نظيرتها التونسية، لتحل محل اتفاقية النقل الجوي عام 1975، كما وقعت مذكرة تنفيذية لتسيير الرحلات المباشرة ما بين البلدين.وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (2 شباط 2019)، إن ” سلطة الطيران […]

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