مقررة البرلمان تنتقد وجود تمييز عرقي للمناصب في الحويجة حصراً

2019/02/02 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:انتقدت مقررة مجلس النواب خديجة علي، اليوم السبت، وجود تمييز عرقي لتولي المناصب في الحويجة حصراً.وقالت علي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الوظائف في كركوك تخصص لمكون عربي من الحويجة حصرا رغم وجود كفاءات تركمانية مؤهلة من نفس المؤسسة معروفين بالنزاهة والكفاءة وينطبق عليهم الوصف الوضيفي"، مبينة ان "عدم وجود رقابة على عملية التوظيف في المحافظة ادى لاستلام شخصيات لمناصب مهمة رغم عدم استحقاقها ضمن الوصف الوظيفي ".

واكدت استغرابها لـ"عدم قيام لجنة المشكلة من قبل حكومة الاتحادية بمهامها لتطبيق الادارة المشتركة بالاعتماد على الكفاءة والنزاهة".



واشارت الى ان "الحكومة الاتحادية اليوم معنية بمتابعة هذا الامر ومعرفة ما يحدث في المحافظة ولماذا يتم تهميش المكون التركماني في كركوك ، لان الادارة المحلية لا تشرك التركمان في ادارتها وترشيحاتها ".كما دعت البرلمان الى "التحقيق في الموضوع، وضمان العدالة التي على ضوئها تدخلت حكومة الاتحادية بفرض سلطة قانون"، مؤكدة انها "تتابع المؤسسات وسوف تقدم تقارير تفصيلية عن وضع المحافظة للجان المختصة في برلمان".

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