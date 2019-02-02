2019/02/02 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش المصري: مقتل 8 إرهابيين وضبط آخرين في قصف جوي لخلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد

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