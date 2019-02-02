أنقرة تقرر سجن نائبتين كورديتين

2019/02/02 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قضت محكمة العقوبات المشددة في تركيا بسجن النائبة كولتان كشاناك 14 عاما وثلاثة اشهر، اضافة الى سجن النائبة صباحت تونجل 15 عاما.

واصدرت المحكمة حكمها في الجلسة الثانية عشرة من محاكمة كولتان كشاناك الرئيس المشترك لبلدية آمد، وصباحت تونجل الرئيس المشترك العام لحزب الشعوب الديمقراطي.

وتمت معاقبة النائبتين في حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة الانتماء لحزب العمال الكوردستاني.

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