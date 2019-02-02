في كلار.. عصابة تقتاد عائلة وتقتل الأب وتسرق مبلغاً مالياً

2019/02/02 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة كرميان، اليوم السبت، قيام عصابة بسرقة منزل في مدينة كلار بعد ربط جميع افراد العائلة، ومن ثم قتلت صاحب المنزل وسرقت مبلغا ماليا ولاذت بالفرار.

وقالت شرطة كرميان في بيان ورد لشفق نيوز ان عصابة سرقة قامت باقتحام منزل ليلة امس الجمعة في حي بردسور بقضاء كلار، بهدف السرقة، وقامت بربط جميع افراد العائلة.

واضاف البيان ان العصابة قامت بعد ذلك بقتل صاحب المنزل (49) عاما بواسطة سكين، وسرقت مبلغا ماليا كبيرا ثم لاذت بالفرار.

وتابعت الشرطة في بيانها، انها فتحت تحقيقا في الحادث وبدأت بحملة بحث عن الفاعلين.

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