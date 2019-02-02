اوقاف نينوى تباشر اعادة اعمار جامعين في الموصل القديمة

2019/02/02 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اوقاف نينوى ،اليوم السبت ، اعادة اعمار جامعين تضررا جراء سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطق الموصل القديمة .

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