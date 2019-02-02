2019/02/02 | 11:45

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محافظ بغداد يكشف تفاصيل جديدة عن توزيع الأراضي السكنية

بغداد

- كلمة

كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري عن الخطوات التي تسبق توزيع

الاراضي على شريحة موظفي المحافظة.

وذكر بيان للمحافظ، حصل موقع كلمة الإخباري على

نسخة منه أنه "وجه باعداد الجرودات الخاصة بالاراضي لمعرفة طبيعة

جنسها واخذ الموافقات الرسمية لتوزيعها على شريحة موظفي المحافظة".

وأكد أن "الاجراء سيساهم بحل مشكلة السكن".

وقال "الاجراء يتم وفق لجنة مركزية واستمارة تنافس وتفاضل بصدد

اعدادها حال استحصال الموافقات".

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