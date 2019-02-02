بعد المخدرات إحباط محاولة ايرانية لإدخال 171 آلة جارحة بحوزة إيراني في زرباطية

2019/02/02 | 11:46

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واسط – عراق برس- 2 شباط / فبراير:كشفت هيأة المنافذ الحدودية، السبت ، ضبط 171 آلة سكين جارحة بحوزة مسافر إيراني في منفذ زرباطية.

وتابعت الهيأة في بيان لها تلقت / عراق برس/ نسخة منه ، إن “العناصر الأمنية في منفذ زرباطية الحدودي، تمكنت من ضبط 171 آلة سكين جارحة بحوزة مسافر إيراني عند محاولته الدخول الى العراق”مشيرة الى ، ” مصادرتها حسب محظر الضبط المشترك مع الشعبة الفنية للاستخبارات”.

وكان قائد شرطة البصرة ، رشيد فليح ، كشف في وقت سابق بأن 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران وأن الـ20% المتبقية تأتي من بقية المنافذ بما فيها الكويت ، مشيرا الى ، أنه ” حصل على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة، لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على مدى 94 كيلومترا” .



انتهى أح

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