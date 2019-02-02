موجة برد شديدة تبدأ من يوم الاثنين الى الخميس المقبل

2019/02/02 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات، الى قدوم موجة باردة متوسطة الشدة تبدأ يوم الاثنين وتستمر لغاية الخميس.وقال المتنبى الجوي صادق عطية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بان "تنخفض درجات الحرارة والاجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة خلال الصباح".

واضاف عطية، "تأثيرها الاكبر يكون في مدن شمال البلاد وغربها والبادية الغربية، وبصورة اقل على مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب .

واشار المتنبى الجوي الى منشور سابق ذكر فيه، "ان موجة من الامطار الخفيفة الى معتدلة الشدة يوم السبت تشمل كافة مدن شمال البلاد اضافه الى ديالى وصلاح الدين ، وتنتهي صباح الاحد، عدا سليمانية تستمر ربما لما بعد الظهر".

تحرير: عامر الشيباني

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