2019/02/02 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتمكنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، من ضبط كمية كبيرة من "الأسلحة البيضاء" بحوزة مسافر إيراني في منفذ الزرباطية الحدودي.وقالت الهيئة، في بيان: "تم ضبط آلة سكين جارحة عدد 171 سكين قتالي بحوزة مسافر إيراني عند باب الدخول في الزرباطية إلى العراق".وأضاف البيان أنه "تمت مصادرتها حسب محظر الضبط المشترك مع الشعبة الفنية للاستخبارات".وتتمكن الجهات الأمنية العراقية من ضبط مواد مهربة من إيران إلى العراق عبر المنافذ الحدودية من فترة لأخرى، غالبيتها مخدرات.

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