تحويل ناحيتين في الديوانية الى قضائيين

2019/02/02 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية ،اليوم السبت، أمراً

إدارياً يقضي بتحويل ناحية آل بدير إلى قضاء وناحية غماس إلى

قضاء (الخورنق حديثاً) ايضاً، بعد حصول موافقة وزارة التخطيط على

ذلك.

وقال محافظ الديوانية سامي الحسناوي في بيان صحفي تلقت آفاق نسخة

منه، إن" رفع المستوى الإداري للناحيتين إلى قضاء سيساهم في حل

الكثير من المشاكل الإدارية والخدمية ، مشيرا إلى تكليف مديرا

الناحيتين بمنصب قائم مقام القضائين في الوقت الحالي لإدارة شؤون

القضائين.



يشار إلى أن محافظة الديوانية أصبح ستة أقضية وهي

كل من قضاء مركز الديوانية والشامية وعفك ، فضلا عن قضاء الحمزة

وغماس والبدير.

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