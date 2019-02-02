اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير وترويج المخدرات

2019/02/02 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وتشكيلاتها ،السبت، من

القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.إذ تمكنت قوة من الفوج الاول في اللواء الثامن شرطة اتحادية من إلقاء

القبض على متهم بالإرهاب في منطقة شاطئ التاجي.هذا وتمكنت قوة من اللواء (44) من اعتقال متهم بالتزوير في منطقة

الأعظمية.إلى ذلك، تم اعتقال متهم بترويج المخدرات من قبل قوة من اللواء الثاني

شرطة اتحادية في منطقة بغداد الجديدة.

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