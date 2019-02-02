2019/02/02 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8v0Kcb2X3ZM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مركز تدريب العاطلين في البصرة لا يستقبل العاطلين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مركز تدريب العاطلين في البصرة لا يستقبل العاطلين #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).