2019/02/02 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد: تحويل مساحات تحت مجسر الشعلة إلى مسطح اخضر بتصاميم حديثة

02/02/2019 11:44:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن مباشرتها بتنفيذ مشروع تحويل المساحات الواقعة تحت مجسر طريق صلاح الدين الأيوبي بمنطقة الشعلة إلى مسطح اخضر بتصاميم حديثة.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "ملاكات دائرة بلدية الشعلة باشرت بعملية رفع الانقاض والمخلفات تحت مجسر طريق صلاح الدين الأيوبي للمرور السريع بمنطقة الشعلة تمهيدا للقيام بعملية زراعة الموقع وتحويله إلى مسطح اخضر مزود بجميع الخدمات الضرورية وفق تصاميم يعكف على اعدادها مختصين في القسم الزراعي التابع للدائرة البلدية".

واضافت، ان "هذا المشروع يندرج ضمن خطة امانة بغداد لتحويل جميع المساحات والفضاءات إلى حدائق ومتنزهات عامة تخدم اهالي مدينة بغداد".





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