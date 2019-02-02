جوارديولا: نحتاج لعمل جماعي وإيمري مدرب عظيم

2019/02/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، ضرورة الاهتمام بالعمل الجماعي لتطوير منظومة اللعب كما أشاد بمستوى أوناي إيمري مع أرسنال.مانشستر سيتي يستضيف أرسنال مساء الغد، الأحد، على ملعب "اتحاد" في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.إيمري: جوارديولا أفضل مدرب في العالم وقال المدرب الكتالوني في تصريحات صحفية: "نتائج الفريق لا تتعلق بمستوى كيفين دي بروين أو لاعب محدد بل يجب العمل كمجموعة واحدة، فكلما تطور الفريق ككل كلما شاهدنا نتائج أفضل".

وتابع: "القدرات الفردية تتأثر بمستوى الفريق، والأمر لا ينطبق على دي بروين فقط وإنما فيرناندينيو وديفيد سيلفا".

جوارديولا أشار إلى إمكانية عودة بينجامين ميندي ومشاركته أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.



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بوتشيتينو يعترف بإحباطه من ميركاتو توتنهام 🙄 pic.twitter.com/wLOjSSkrEr — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019 وحول خصمه، أوناي إيمري، واصل: "لم أعمل معه من قبل ولكن ما رأيته منه يؤكد أنّ مدرب أرسنال يبذل جهدًا كبيرًا ويحاول تحسين الفريق".

وأوضح: "لديه طريقة رائعة في إدارة الأمور ويتابع كل شيء بدقة ويحلل ويبحث عن أفضل شيء ممكن لفريقه".

واختتم: "صحيح أنّ الجانرز خرج من كأس الاتحاد والرابطة لكنّه لا يزال ينافس على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، وأنا أعرف جيدًا صعوبة أول موسم في انجلترا".

أرسنال يمتلك 47 نقطة في المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر و9 نقاط عن مانشستر سيتي.





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