مكتوبة بالخط المسماري.. ألواح طينية طبية تكشف أسرارا تعود لآلاف السنين في شمال العراق

2019/02/02 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت ألواح طينية مكتشفة في العراق، في العصر الحديث، أسرارا أساسية حول الطب منذ آلاف السنين.وعثر على الألواح الطينية منذ عقود، في بقايا مدينة آشور

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