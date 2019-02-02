عمليات بغداد: القبض على 3 مطلوبين بينهم إرهابي

2019/02/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن نيوز اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على 3 مطلوبين بينهم متهم بالارهاب في مناطق متفرقة من العاصمة.واضافت ان ” قوة من اللواء (44) تمكنت من اعتقال متهم بالتزوير في منطقة الأعظمية”، لافتة الى “اعتقال متهم بترويج المخدرات من قبل قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية في منطقة بغداد الجديدة”.

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