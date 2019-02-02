روما يخطط لازاحة ميلان من دوري الابطال

2019/02/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يضع روما نصب عينيه هدف إزاحة ميلان عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، عندما يستضيف الأحد، على الملعب الأولمبي في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، النادي “اللومباردي” الحالم بالعودة بثلاث نقاط توسع الفارق بينه وبين مطارده المباشر.ويتوجب على روما الخامس (34 نقطة) المتأخر بفارق نقطة عن […]

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