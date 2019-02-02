إيران: مقتل وإصابة 6 من الحرس الثوري في هجوم مسلح

2019/02/02 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت السلطات الإيرانية مقتل أحد أفراد قوات الحرس الثوري "الباسيج" وإصابة خمسة آخرين بجروح، في هجوم مسلح على مركز تابع للقوات في مدينة "نيكشهر" بمحافظة "سيستان وبلوجستان"، جنوب شرقي البلاد.





وذكرت قيادة فيلق القدس، اليوم السبت، إن "عناصر إرهابية مسلحة هجمت صباح اليوم على مركز لقوات التعبئة البسيج في مدينة نيكشهر"، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر القوات وإصابة خمسة آخرين بجروح، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".





والجدير بالذكر، أن مدينة "نيكشهر" تقع على بعد 510 كلم جنوب "زاهدان" مركز محافظة "سيستان وبلوجستان".





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