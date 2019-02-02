شاحنات أردنية تصل إلى معبر طريبيل غدا

2019/02/02 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن نيوز يفتتح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الأردني عمر الرزاز، اليوم السبت، منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين بشكل رسمي.ووصلت شاحنات أردنية إلى المنفذ الحدودي قبيل استئناف دخولها من جديد إلى الأراضي العراقية للمرة الأولى بعد قرار اعادة افتتاح المعبر في نهاية آب من عام 2017 على خلفية القضاء على تنظيم داعش […]

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