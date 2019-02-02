2019/02/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الجدل المثار بشأن الاتفاق مع الأردن.. عادل عبد المهدي يصل طريبيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/02 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع الجدل المثار بشأن الاتفاق مع الأردن.. عادل عبد المهدي يصل طريبيل) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع الجدل المثار بشأن الاتفاق مع الأردن.. عادل عبد المهدي يصل طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).