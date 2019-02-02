عصابة تسرق منزلاً وتقتل صاحبه في السليمانية

2019/02/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت شرطة كرميان، السبت، قيام عصابة بسرقة منزل في مدينة كلار بعد ربط جميع أفراد العائلة، وقتل صاحب المنزل وسرقة مبلغ مالي. وقالت شرطة كرميان في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (2 شباط 2019)، ان “عصابة اقتحمت منزلاً ليلة أمس الجمعة في حي بردسور بقضاء كلار، بهدف السرقة، وقامت بربط جميع […]

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