محكمة تركية في ديار بكر تقضي بسجن سياسيتين كورديتين

2019/02/02 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تركية بولاية آمد / ديار بكر بشمالي كوردستان، يوم الجمعة، حكماً بالسجن على سياسيتين كورديتين، بتهمة الانتماء لحزب العمال الكوردستاني PKK.

وأصدرت المحكمة، حكماً بسجن الرئيسة السابقة لبلدية ديار بكر گولتان كشناك، 14 عاماً و3 أشهر.



فيما حكمت على صباحت تونجل، الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطية DBP بالسجن لمدة 15 عاماً.

واتهم القضاء التركي السياسيتين الكورديتين بالانتماء لـ PKK والترويج له.

ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين على اعتقال الكورديتين.





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