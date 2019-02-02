نائب: اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية تدمير للصناعة وعلى الحكومة التدخل

2019/02/02 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد علي، اليوم السبت، ان عفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية تدمير للصناعة، داعيا الحكومة الى التدخل.وقال غالب في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "موافقة الحكومة على اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية امر غير صحيح حيث انها بهذا القرار تسمح لمئات البضائع المستوردة بغزو السوق العراقي وبالتالي منافسة الصناعة الوطنية التي نسعى الى اعادتها للأسواق".

واضاف ان "جميع دول العالم تتقاضى رسوما جمركية على البضائع الداخلة اليها ولكننا نجد اليوم الحكومة العراقية تعمل عكس هذا الشي بجعل سوقها مفتوحا للجميع دون مقابل"، مشيرا الى "العجز الذي تعانيه موازنة البلد في كل عام نتيجة لعدم اعتماده على موارد اخرى غير النفط وبالتالي يتضرر المواطن من هذا العجز نتيجة السياسات الخاطئة".ودعا البرلمان ورئيس الجمهورية الى "التدخل الفوري وحماية البلد من كارثة حقيقية تضر المواطن اولا"، مستغربا من "تصرف الحكومة اتجاه الاردن بمنحها تصدير النفط العراقي عبر اراضيها واليوم تعفي بضائعها من الرسوم الجمركية".

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