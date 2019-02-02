متنبئ جوي:اليوم ستبدأ موجة البرد في العراق وهذه المناطق التي ستشهد امطارا

2019/02/02 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ان تضرب البلاد موجة برد تبدأ اليوم السبت ، فيما حدد المناطق التي ستشهد امطارا عصر اليوم .

وذكر في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} ان” موجة باردة متوسطة الشدة تبدأ يوم الاثنين وتستمر لغاية الخميس ، وتنخفض فيها درجات الحرارة والاجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة خلال الصباح “.واضاف ان ” تأثير الموجة الاكبر يكون في مدن شمال البلاد وغربها والبادية الغربية، وبصورة اقل على مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب “.وتابع عطية ” وقد ذكرنا بمنشور سابق ان موجة من الامطار الخفيفة الى معتدلة الشدة اليوم السبت تشمل كافة مدن شمال البلاد اضافه الى ديالى وصلاح الدين ، وتنتهي صباح الاحد ، عدا سليمانية تستمر ربما لما بعد الظهر “.واشار الى ان” الضباب متوقع فجر السبت في دهوك وشمال اربيل و في شمال شرق الانبار ما بين حديثة وسامراء وربما يشمل غرب بغداد”.





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