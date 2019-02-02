عادل عبد المهدي يصل الى منفذ طريبيل الحدودي

2019/02/02 | 12:07

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وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم السبت، الى منفذ طريبيل الحدودي في قضاء الرطبة برفقة محافظ الانبار علي فرحان..يتبع

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