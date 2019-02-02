خديجة علي: تنتقد وجود تمييز عرقي للمناصب في الحويجة حصراً

2019/02/02 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن نيوز انتقدت مقررة مجلس النواب خديجة علي، اليوم السبت، وجود تمييز عرقي لتولي المناصب في الحويجة حصراً.وقالت علي في بيان لها اطلعت عليه , وطن نيوز,، إن “الوظائف في كركوك تخصص لمكون عربي من الحويجة حصرا رغم وجود كفاءات تركمانية مؤهلة من نفس المؤسسة معروفين بالنزاهة والكفاءة وينطبق عليهم الوصف الوضيفي”، مبينة […]

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