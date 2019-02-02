تشيلسي يبحث عن مصالحة جماهيره أمام هيديرسفيلد

2019/02/02 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يبحث نادي تشيلسي إلى استعادة توازنه وبسرع، عندما يواجه هيديرسفيلد تاون اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وجعلت الخسارة القاسية امام مضيفه بورنموث 0-4 الأربعاء الماضي، تشيلسي يخرج من نادي الأربعة الأوائل الذين سيشاركون في نهاية الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليحل محله بفارق الأهداف آرسنال الفائز على […]

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