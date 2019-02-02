المتنبي .. شارع يختزل التاريخ

2019/02/02 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارع المتنبي احد اشهر معالم العاصمة بغداد ،يقع وسطها بالقرب من شارع الرشيد ،ويشهد ايام الجمع من كل اسبوع تظاهرة ثقافية من غير موعد مسبق اذ يجمع الادباء و الشعراء و الكتاب

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