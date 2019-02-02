امانة بغداد تباشر تحويل مساحات متروكة الى مسطحات خضراء

2019/02/02 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ مشروع تحويل المساحات الواقعة تحت مجسر طريق صلاح الدين الأيوبي بمنطقة الشعلة إلى مسطح اخضر بتصاميم حديثة.

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