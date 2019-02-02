ملاحقة فلول الإرهاب : مدفعية الحشد الشعبي تستهدف تجمعات لـ

2019/02/02 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت مدفعيةُ الحشدِ الشعبي اهدافًا لتنظيمِ "داعش" الإرهابي في منطقةِ الباغورِ السورية ، خلالَ عملياتِ ملاحقةِ فلولِ الارهاب .

الحشدُ وفي بيانٍ له بيَّنَ اَنَّ

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