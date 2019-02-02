القانونية النيابية : عشرات القوانين بانتظار الفصل التشريعي المقبل

2019/02/02 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتِ اللجنةُ القانونيةُ النيابيةُ، عن وجودِ العشراتِ من مشاريعِ القوانينِ غيرِ المنجزةِ في ادارجِ مجلسِ النواب، مشيرةً الى أن الفصلَ التشريعي المقبلَ سيَشهدُ تحريكًا في

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