النائلي: مجلس القضاء مطالب بردع الذين يمجدون البعث عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وذكر النائلي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مجلس القضاء مطالب اليوم بوقفة وطنية لردع هولاء الذين يمجدون البعث ورموزه والذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الاعلام في بث سمومهم وافكارهم الخبيثة".واضاف ان "هذه المطالبات لمجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة لتطبيق قانون حزب البعث هو مضمون القانون الذي ينص على احكام قضائية عقابية بفترات تتفاوت بين خمس سنوات الى خمس عشر سنه بل حتى الحكم المؤبد في احد الحالات".
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