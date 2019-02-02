النائلي: مجلس القضاء مطالب بردع الذين يمجدون البعث عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/02/02 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالب عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية النائب، عبد الاله النائلي، اليوم السبت، مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة بالنظر بالمخالفات التي تعارض تطببق قانون حظر حزب البعث والحكم وفق هذا القانون بمن يمجد ويروج لأفكار الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر النائلي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مجلس القضاء مطالب اليوم بوقفة وطنية لردع هولاء الذين يمجدون البعث ورموزه والذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الاعلام في بث سمومهم وافكارهم الخبيثة".واضاف ان "هذه المطالبات لمجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة لتطبيق قانون حزب البعث هو مضمون القانون الذي ينص على احكام قضائية عقابية بفترات تتفاوت بين خمس سنوات الى خمس عشر سنه بل حتى الحكم المؤبد في احد الحالات".

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