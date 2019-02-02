أبو الغيط يبحث مع غسان سلامة سبل حلحلة الأزمة في ليبيا

2019/02/02 | 12:40

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم السبت 2 فبراير مع المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، حيث بحث معه سبل حلحلة الأزمة الليبية ومرافقة الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلي تسوية متكاملة للوضع في البلاد وبشكل يفضي إلي اتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على تجاوز خلافاتها والتوافق على الخطوات والإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المتبقية وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية، ويفضي إلي توحيد مؤسساتها وإنهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة دعم ومساندة الجامعة العربية لخطة العمل الأممية والمسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي للخروج بتسوية ليبية – ليبية خالصة تنهي حالة الانسداد السياسي والانقسام القائم في البلاد وتتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أسس دستورية سليمة ويرتضي الجميع بنتائجها ويحترم المؤسسات التي ستفضي إليها.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أعاد التأكيد على ضرورة التوصل إلي حل جذري وشامل ودائم لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتمثل تهديداً لسلامة وسيادة الدولة الليبية، والذي بدونه لن يتسنى تحقيق التقدم المأمول على صعيد المسار السياسي وتثبيت أركان الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء البلاد وضمان الاتمام الناجح للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أن أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا في المرحلة المقبلة، كما أبديا تطلعهما لمواصلة هذا العمل المشترك في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تجمعهما مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والتي يجري الترتيب لانعقاد اجتماعها المقبل في سياق التشاور المؤسسي بين المنظمات الأربعة تحت مظلة هذه الآلية.

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