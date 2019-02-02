الخارجية النيابية: بعثنا تحذيراً رسمياً للحكومة بشأن تحركات أميركية مشبوهة

2019/02/02 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، عن ارسالها “تحذير رسمي” الى الحكومة بشأن وجود تحركات أميركية ضد العراق، داعيا الحكومة إلى أخذ النظر بعين الاعتبار جميع التحذيرات والتوصيات التي ارسلتها.وقال عضو اللجنة نبيل الطرفي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بعثت بتحذير رسمي إلى حكومة عادل عبد المهدي بشأن […]

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