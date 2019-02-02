توجيهات واوامر امنية يصدرها عبد المهدي لهاتين المحافظتين

2019/02/02 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما وجه عبد المهدي بنقل الفرقة 14 من محافظة الأنبار إلى أطراف محافظة كركوك وتسليم قاطعها "الكرمة، الفلوجة، الصقلاوية" إلى الفرقة 10.وتأتي هذه التنقلات العسكرية التي وجه بها عبد المهدي لغرض تعزيز الامن في محافظة كركوك ومنع أي خروقات امني فيها.انتهى .م ك

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