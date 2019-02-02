المحور” يستبعد التوصل لاتفاق بشأن الوزارات الأمنية ويؤكد عدم طرحه اي اسم للدفاع

2019/02/02 | 12:47

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بغداد:سومر نيوز

استبعد تحالف المحور الوطني، السبت، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوزارات الأمنية التي ماتزال شاغرة، في...

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