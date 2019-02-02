منع دخول اعضاء مجلس الانبار الى منفذ طريبيل

2019/02/02 | 12:47

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الانبار :سومر نيوز

منعت القوات الامنية دخول اعضاء مجلس الانبار الى منفذ طريبيل الحدودي المقرر افتتاحه اليوم بحضور رئي...

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