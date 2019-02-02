نائب عن التغيير ينتقد قرار الحكومة بإعفاء مئات السلع الاردنية من الرسوم الكمركية

2019/02/02 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد علي، اليوم السبت، اعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الكمركية في وقت تفرض فيه الضرائب على المواطن العراقي البسيط.

وقال غالب في بيان ان "موافقة الحكومة على اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الكمركية امر غير صحيح، حيث انها بهذا القرار تسمح لمئات البضائع المستوردة بغزو السوق العراقية، وبالتالي منافسة الصناعة الوطنية التي نسعى الى اعادتها للاسواق".

واضاف ان "جميع دول العالم تتقاضى رسوما كمركية على البضائع الداخلة اليها، لكننا نجد اليوم الحكومة العراقية تعمل عكس هذا الشي، بجعل سوقها مفتوحة للجميع دون مقابل"، مشيرا الى "العجز الذي تعانيه موازنة البلد في كل عام نتيجة عدم اعتماده على موارد اخرى غير النفط، وبالتالي يتضرر المواطن من هذا العجز نتيجة السياسات الخاطئة".

ودعا علي "البرلمان ورئيس الجمهورية الى التدخل الفوري وحماية البلد من كارثة حقيقية تضر المواطن اولا"، مستغربا من "تصرف الحكومة تجاه الاردن بمنحها تصدير النفط العراقي عبر اراضيها، واليوم تعفي بضائعها من الرسوم الكمركية".

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