صحيفة: داعش لديه القدرة على استعادة اراضي خسرها بعد الانسحاب الامريكي

2019/02/02 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة الإندبندنت في نسختها الرقمية ملفا عن تنظيم الدولة الإسلامية ناقلةً تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من أن التنظيم الذي شارف على الإنهيار يمكنه ان يستعيد السيطرة سريعا وخلال أشهر قلائل على الأراضي التي خسرها وذلك بسبب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وتضيف الجريدة في التقرير أن الرئيس ترامب لايزال عند رأيه بأن وجود القوات الأمريكية في سوريا لم يعد له داع وأكد ذلك بتغريدة على حسابه على موقع تويتر قال فيها "لقد هزمناهم، الخلافة ستدمر قريبا، وهو أمر لم يكن متصورا قبل عامين".

وتكشف الجريدة أن التقرير الربع سنوي للبنتاغون والذي نقلت شبكة إس إن بي سي المتلفزة مقاطع منه حذر من أنه دون وجود ضغوط عسكرية على التنظيم، فإنه سيكون بإمكانه إعادة تأسيس نفسه واستعادة السيطرة على قطاع كبير من الأراضي في داخل سوريا خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا.

وتضيف الجريدة أن قادة الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية حذروا من أن التنظيم سيواصل حملته لشن الهجمات من الأراضي السورية والعراقية على الأهداف الإقليمية والمصالح الأمريكية والغربية رغم أنه من المتوقع أن يخسر التنظيم آخر معاقله في سوريا لصالح القوات الكوردية المتحالفة مع الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين.

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