انتهاكات حقوق الصحفيين تتواصل وتسجيل 15 انتهاكا جديدا بحقهم في كانون الثاني الماضي

2019/02/02 | 12:47

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بغداد – عراق برس- 2 شباط / فبراير: كشف المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، السبت، عن مقتل صحفي وتسجيل 15 انتهاكاً بحق الصحفيين العراقيين، والمتظاهرين خلال الشهر الماضي.

وتابع المركز في بيان له ، ان ‘أبرز الانتهاكات التي حدثت مطلع العام 2019، تضمنت اعتقالات متكررة لصحفيين يعملون في قناة NRT الكردية ، وفصل طلبة جامعيين بسبب منشورات في الفيسبوك إضافة الى التهديدات المبطنة والتلميحات بالترهيب على خلفية اعداد تقارير صحفية او تصوير مواد مرئية’مشيرة الى ان “ عدة بلاغات وردت اليه من مدونين تعرضوا الى ملاحقات عشائرية على خلفية آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الافصاح عن اسمائهم يعرض حياتهم للخطر.

ولفت المركز الى ، أنه ” وفي الوقت الذي يبدي تخوفه من زيادة عدد الانتهاكات، فانه يطالب الجهات ذات العلاقة بتوجيه الموظفين وعناصر القوات الامنية خاصةً بضرورة التعاون مع الصحفيين والمدونين وناشطي المجتمع المدني واحترام عملهم وفق الدستور والقانون’، مضيفا انه ” وفي الرابع من كانون الثاني، قتل المصور في قناة الحرة عراق سامر علي في بغداد، اما في الخامس عشر من كانون الثاني، فقد فصل اربعة طلاب جامعيين من قبل كلية بلاد الرافدين في ديالى بسبب التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي وبتاريخ السادس عشر من كانون الثاني، تم اعتقال مدير مكتب قناة NRT الفضائية، في أربيل ريبوار كاكي من قبل شرطة المحافظة بناء على شكوى مقدمة من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وشهد الثاني والعشرون من كانون الثاني، اعتقال ستة متظاهرين في البصرة من قبل مفرزة تابعة لشرطة النفط، بسبب طلبهم الموافقة على إقامة تظاهرة ، وفي السابع والعشرين من كانون الثاني، منع فريقي قناة العهد وقناة الفرات الفضائيتين من تغطية نشاطات الاتحاد العراقي لكرة القدم على خلفية كشف ملفات تسببت بخروج المنتخب الوطني من بطولة أمم آسيا، والتاسع والعشرين من كانون الثاني، اعتقال مدير قناة NRT في دهوك بيوار حلمي واغلاق المكتب من قبل حكومة اقليم كردستان بسبب تغطية القناة تظاهرات أحداث القاعدة التركية شمال المحافظة اما بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الثاني، حدث اعتداء على فريق البث المباشر لبرنامج بين الناس الذي تبثه قناة بلادي الفضائية من قبل قوات أمنية تابعة الى قيادة عمليات بغداد’.



انتهى اح

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