2019/02/02 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد –عراق برس-2شباط / فبراير: وقعت سلطة الطيران المدني العراقي، السبت (2 شباط 2019)، اتفاقية النقل الجوي مع نظيرتها التونسية، والتي تحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975.

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، علي خليل إبراهيم في بيان وردت لـ/عراق برس/ نسخة منه ، إن “سلطة الطيران المدني العراقي، وقعت اتفاقية النقل الجوي مع نظيرتها التونسية، والتي تحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975، بحضور سفير جمهورية العراق في تونس ماجد عبد الرضا وسفير تونس في العراق ابراهيم الرزقي”، مبيناً انه “تم ايضاً توقيع مذكرة تنفيذية لتسيير الرحلات المباشرة ما بين البلدين”.

وأوضح أبراهيم، أن “اجتماعات ومباحثات مكثفة عقدت على مدى يومين متتاليين مع الجانب التونسي والتي أثمرت عن اتفاق عمل مشترك في مجال التعاون الفني للمطارات والسلامة والملاحة الجوية”.

ولفت الى أن “”اللقاء جمع وزير النقل التونسي مع وفدي سلطة الطيران المدني العراقي والخطوط الجوية العراقية بهدف تنسيق العمل المشترك”.

واضاف إبراهيم، أن “الاتفاقية وبين أن “هذه الخطوات تأتي في مجال فتح افاق التواصل للنواقل الوطنية للتشغيل الى مقاصد جوية جديدة وكذلك لتوطيد العلاقات مع الدول العربية في مجال النقل الجوي والطيران المدني من خلال توقيع اتفاقية النقل الجوي بين بغداد وتونس والتي تعد خطوة إيجابية نحو الامام”.انتهى (1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية نقل جوي جديدة تلغي اتفاقية عام 1975 بين العراق وتونس) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقية نقل جوي جديدة تلغي اتفاقية عام 1975 بين العراق وتونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).