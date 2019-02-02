2019/02/02 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس العراق: موجة برد ستبدأ اليوم مع موجة أمطار خفيفة

بغداد -

كلمة

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم السبت قدوم موجة برد

ستبدأ من اليوم.

وقال العطية في إيضاح طقسي على صفحته الشخصية في فيسبوك إن "موجة

باردة متوسطة الشدة ستبدأ يوم الاثنين، وستستمر لغاية الخميس، تنخفض

فيها درجات الحرارة، فيما ستكون الاجواء باردة إلى شديدة البرودة".

وأضاف، أن "تأثير الموجة الاكبر يكون في مدن شمال البلاد وغربها

والبادية الغربية، وبصورة أقل على مدن الوسط والفرات الاوسط

والجنوب".

وأشار إلى أن "هناك موجة من الامطار الخفيفة إلى معتدلة الشدة خلال

عصر اليوم، تشمل مدن شمال البلاد إضافة إلى ديالى وصلاح الدين".

ولفت إلى أن "الموجة تنتهي صباح الأحد، عدا السليمانية ربما تستمر

لما بعد الظهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: موجة برد ستبدأ اليوم مع موجة أمطار خفيفة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: موجة برد ستبدأ اليوم مع موجة أمطار خفيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).