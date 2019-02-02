هونر تطلق ألوانا جديدة من 10 لايت و8إكس في العراق لجيل الألفية

2019/02/02 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، جهاز هونر 10 لايت، أحدث الهواتف التي تحمل اسم العلامة التجارية المرموقة في الشرق الأوسط.يمتاز الهاتف بتصميم جميل بدون إطار وألوان فنية ملفتة، وهو أحدث هاتف اقتصادي أطلقته هونر وحقق إقبالاً ملموساً في أوساط جيل الألفية الذين أحبوا مزاياه وإمكانات التقاط صور السيلفي الجميلة.هناك العديد من المزايا التي تجعل من هونر 10 لايت هاتفاً رائعاً، وبخاصة لأولئك الذين يخصصون للهاتف ميزانية منخفضة.

هيكل ملفتلا شك في أن جهاز هونر 10 لايت ملفت للأنظار، فهناك لونان للتصميم العادي بالأسود الفخم والأزرق الياقوتي، إلى جانب لونين مميزين بتصميم الهالة اللامعة من هونر هما الأزرق السماوي الذي يتحول من الأزرق الفاتح في الأسفل إلى الفضي في الأعلى، والأحمر الساطع الذي يتدرّج من الوردي إلى الأحمر بشكل جميل.

ملك السيلفي يتمتع هاتف هونر 10 لايت بشاشة قياس 6.21 بوصة وبدقة 1080 بيكسل فيما تحمل مقدمة الهاتف فتحة بشكل قطرة الندى تظهر في اعلى الشاشة وتتضمن كاميرا سيلفي امامية بدقة 24 ميغابيكسل وفتحة f/2.0 واسعة.



يمكن للكاميرا التعرف على ثمانية سيناريوهات مختلفة لصور السيلفي والتعامل معها وفقاً للسيناريو، بحيث تضيف إضافات متنوعة كتعديل الألوان ونعومة البشرة.



كما تقدم الكاميرا عدداً من أنماط الإضاءة المختلفة التي تحاكي الإضاءة في الاستوديو.



يقدم هاتف هونر 10 لايت دقة متناهية للتعامل مع الصور ونمطاً فعالاً لصور البورتريه الأمامية، مما يجعله مثالياً لالتقاط الصور فائقة النقاء والجمال.

شاشة مدهشةبقي وضوح الشاشة رائعاً كما كان في هاتف هونر 8 اكس، ولكن تصميم قطرة الندى يعني استفادة أكبر بكثير من تناسب الشاشة البالغ 19.5:9.



فهو هاتف كبير ساطع وجميل يسمح بالاستفادة من الشاشة الكبيرة المثالية لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب.

ويستوحي هاتف هونر 10 لايت تميزه من سابقه هونر 10، حيث يجمع أفضل ما تقدمه التقنيات الحديثة ويضع معايير جديدة لتصميم الهواتف الذكية مع فتحة بشكل قطرة الندى في أعلى الشاشة فائقة الوضوح، والتي يبلغ قياسها 6.21 بوصة، مع هيكل بألوان حيوية متدرجة وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات خلفية ثنائية بدقة 13 + 2 ميغابيكسل.

هونر 8إكس

كما ستوفر هونر هاتفها الجديد هونر 8إكس بلون تدرج طيف الأزرق في سوق العراق، ويعد أحدث إضافة إلى مجموعة هواتف X التي تتميز بقوتها ومتانتها وتشمل طرازات 5X و 6X و 7X.



ويمتاز تصميمه بهيكلٍ زجاجي من نوع "أورورا" بقوام2.5D مزدوج مع تأثير عاكس أنيق، مما يمنحه مظهراً أنيقاً ورائعاً.



وتتمتع هواتف المجموعة بتقنيات متطورة وتصميم انسيابي أنيق إلى جانب تحقيق قيمة مدهشة مقابل السعر.



ومنذ إطلاق هاتف هونر 8إكس في سبتمبر الماضي، تم بيع أكثر من 6 ملايين وحدة حول العالم.



وبشكل عام، باعت سلسلة إكس"X" أكثر من 50 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

إن النجاح الهائل الذي حققته أحدث الهواتف الذكية في شركة هونر والنمو السريع في شعبية العلامة التجارية منبعه تفاني الشركة المتواصل في خلق وتوفير ابتكارات وتصاميم رائدة في هذا القطاع، ويشهد على ذلك فوزها المستمر بالجوائز في جميع أنحاء العالم.

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