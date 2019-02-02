لجنة برلمانية تدعو القضاء للنظر بمخالفات معارضة تطبيق قانون حظر حزب البعث

2019/02/02 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية، السبت، مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة بالنظر بالمخالفات

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