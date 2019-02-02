مقررة البرلمان: وجود تميز عرقي لتولي المناصب في كركوك عبر إقصاء التركمان

2019/02/02 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت مقررة مجلس النواب، خديجة علي التركماني، السبت، إلى وجود تميز عرقي لتولي المناصب في محافظة كركوك عبر إقصاء التركمان

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