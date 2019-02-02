أزمة الوزارات الشاغرة تراوح مكانها.. ولا غنى عن الفياض لحقيبة الداخلية

2019/02/02 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن دولة القانون علي الغانمي، السبت، ان المفاوضات حول اسماء المرشحين للحقائب الوزارية المتبقية لاتزال مستمرة حتى الفصل التشريعي الثاني،

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