الاتصالات تعلن نصب نحو مليون خط ضوئي

2019/02/02 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محليات ,

2019/02/02 14:46

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بغداد- العراق اليوم:

أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن بلوغ مجموع ما نصبته من الخطوط الضوئية في بغداد والمحافظات، ما يقارب المليون خط، فيما باشرت حملة جديدة لازالة التجاوزات على الشبكة الضوئية ببغداد والمحافظات.



وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي إن وزارته “نصبت ما يقرب من مليون خط ارضي لشبكة (FTTH) الضوئية في عموم انحاء البلاد، والتي من المؤمل تشغيلها وفق خطة اعدت مسبقا لتقدم سلة من الخدمات تضاهي الخدمات التي تقدم عبر شبكات الانترنت والموبايل حاليا”.



وأضاف البياتي، انه “سيتم التنسيق مع وزارة التربية لاطلاق خدمة تعليم الاطفال المرتبطة بالشبكة الضوئية بربط المدارس بالشبكة ضوئيا واطلاق برامج تعليمية تسهم بالنهوض بالواقع العلمي للطلبة”.



وفي سياق ذي صلة، ذكر البياتي ان وزارته “باشرت حملة جديدة لازالة التجاوزات على الخطوط الضوئية في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع الجهات الامنية العليا”، مشيرا الى ان “اصحاب ابراج الانترنت قاموا بالتجاوز على الشبكة الضوئية من خلال مد كابلات وتقاسيم ضوئية وبوكسات عبر اعمدة الكهرباء واسطح المنازل لتقديم خدمة الانترنت عبر كابلات الوزارة الضوئية دون علم وموافقة الدوائر المختصة لكون المشروع يمثل لهم منافسا كبيرا”.



وكشف عن “تشكيل لجان مركزية وفرعية للحد من هذه التجاوزات ومحاولة التقليل منها، والتي قامت بتكثيف جولاتها الميدانية على المسارات الرئيسة للشبكة الضوئية، بالتنسيق مع القوات الامنية التابعة لعمليات بغداد والمرابطة بتلك المناطق، والتي كانت قد منحت اللجان هويات خاصة تخولهم وتمنحهم القوة لدعم عملهم”، مؤكدا “ازالة بعض المخالفات في بغداد وتوجيه الانذار لعدد من المتجاوزين مع استلام تعهدات خطية بعدم تكرارها مستقبلا”.



وشدد الوكيل الاقدم للشؤون الفنية للاتصالات ان وزارته “تتجه الى انهاء موضوع التجاوزات على الشبكة الضوئية من خلال متابعتها المستمرة ورفعها علاوة على تشريع قوانين صارمة كالغرامات المضاعفة لكي تكون رادعا لأي تجاوزات حالية او مستقبلية”

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